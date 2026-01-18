A Anguillara, si registra un nuovo femminicidio, segnando ancora una volta la difficile realtà della violenza di genere. La situazione richiede interventi concreti e azioni efficaci per prevenire queste tragedie. L’assessora Lucarelli sottolinea l’importanza di affrontare il problema con iniziative concrete, affinché fatti come questi possano essere contrastati e ridotti, tutelando le donne e promuovendo una cultura di rispetto e sicurezza.

Un’altra donna è stata tragicamente “uccisa”. Un’altra vita è stata spezzata a causa della violenza maschile. Federica Torzullo, una donna di 41 anni, lascia dietro di sé un bambino piccolo e una famiglia distrutta dal dolore. Questo immenso dolore non può essere archiviato come l’ennesima tragedia che colpisce la nostra società”. Così si esprime Monica Lucarelli, assessora alle Attività produttive, Pari opportunità e Attrazione Investimenti di Roma Capitale, in seguito al ritrovamento del corpo di Federica nell’azienda del marito, dopo la sua scomparsa avvenuta l’8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: assessora Lucarelli, ad Anguillara ennesimo femminicidio, servono fatti

Federica Torzullo, indagato per femminicidio il marito della donna scomparsa ad Anguillara

Roma: donna scomparsa ad Anguillara, marito indagato per omicidio

