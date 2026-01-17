Zirkzee ancora fuori allo United | la Roma resta in attesa

Da sololaroma.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La trattativa tra la Roma e Joshua Zirkzee prosegue, con segnali che indicano un interesse concreto da parte del club giallorosso. Il calciatore, attualmente fuori dal progetto dello United, resta una possibilità per rafforzare l’attacco. La squadra romana monitora attentamente la situazione, valutando eventuali sviluppi futuri. La situazione rimane in evoluzione, con l’attesa di ulteriori aggiornamenti sul possibile trasferimento.

La pista che lega Roma e Joshua Zirkzee continua ad arricchirsi di segnali, questa volta sempre più concreti. Dall’Inghilterra arrivano infatti indicazioni che alimentano l’ipotesi di una separazione imminente tra l’attaccante olandese e il Manchester United, con i giallorossi che osservano senza esporsi, ma restano pienamente in corsa. Zirkzee fuori dall’allenamento e derby visto dalla tribuna. Il primo indizio è arrivato dalla quotidianità di Carrington: Zirkzee non ha preso parte all’allenamento alla vigilia di una delle partite più sentite della stagione. A rendere il quadro ancora più significativo è stata poi la scelta dello United di non convocarlo per il derby contro il Manchester City, lasciandolo in tribuna. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

zirkzee ancora fuori allo united la roma resta in attesa

© Sololaroma.it - Zirkzee ancora fuori allo United: la Roma resta in attesa

Leggi anche: Zirkzee resta in bilico allo United: la Roma osserva e aspetta

Leggi anche: Zirkzee incide ancora: assist decisivo e messaggio allo United

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Roma scatenata: dopo Raspadori pressing per Zirkzee. Si punta al prestito con diritto a 38 milioni; Zirkzee ad un passo dalla Roma: accordo di massima con il Manchester United, le cifre; Chi prende la Roma dopo Raspadori all'Atalanta: Malen, Robinio Vaz, Zirkzee, ribaltone di mercato in attacco; Roma e Napoli, la mossa a sorpresa: Ferguson per Lang! Ma il Galatasaray....

zirkzee fuori united romaZirkzee neanche in panchina nel derby di Manchester: un altro indizio di mercato per la Roma - L'attaccante, obiettivo dei giallorossi, aveva saltato la prima seduta di allenamento con il nuovo allenatore Michael Carrick ... corrieredellosport.it

zirkzee fuori united romaCalciomercato Roma, Zirkzee fatto fuori: altro indizio social - Joshua Zirkzee fatto fuori dal Manchester United, ecco l'annuncio ufficiale che fa sognare la Roma sul mercato ... asromalive.it

zirkzee fuori united romaZirkzee, due segnali alla Roma: non si allena con il Manchester United e lancia un indizio sui social - L’olandese ha saltato la prima seduta di Carrick allenatore. msn.com

MALEN A ROMA STASERA: Doppio Colpo Shock, Friedkin Cambia Tutto

Video MALEN A ROMA STASERA: Doppio Colpo Shock, Friedkin Cambia Tutto

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.