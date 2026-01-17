Zirkzee ancora fuori allo United | la Roma resta in attesa

La trattativa tra la Roma e Joshua Zirkzee prosegue, con segnali che indicano un interesse concreto da parte del club giallorosso. Il calciatore, attualmente fuori dal progetto dello United, resta una possibilità per rafforzare l’attacco. La squadra romana monitora attentamente la situazione, valutando eventuali sviluppi futuri. La situazione rimane in evoluzione, con l’attesa di ulteriori aggiornamenti sul possibile trasferimento.

La pista che lega Roma e Joshua Zirkzee continua ad arricchirsi di segnali, questa volta sempre più concreti. Dall'Inghilterra arrivano infatti indicazioni che alimentano l'ipotesi di una separazione imminente tra l'attaccante olandese e il Manchester United, con i giallorossi che osservano senza esporsi, ma restano pienamente in corsa. Zirkzee fuori dall'allenamento e derby visto dalla tribuna. Il primo indizio è arrivato dalla quotidianità di Carrington: Zirkzee non ha preso parte all'allenamento alla vigilia di una delle partite più sentite della stagione. A rendere il quadro ancora più significativo è stata poi la scelta dello United di non convocarlo per il derby contro il Manchester City, lasciandolo in tribuna.

