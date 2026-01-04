Zirkzee resta in bilico allo United | la Roma osserva e aspetta

Joshua Zirkzee, attualmente in prestito allo Manchester United, sta vivendo una stagione caratterizzata da alti e bassi. Nonostante le buone prestazioni sul campo, il suo ruolo nel team rimane limitato. La Roma monitora attentamente la situazione, valutando possibili opportunità future. La situazione del giovane attaccante continua a essere oggetto di attenzione, con il club inglese che deve decidere sul suo futuro.

A Manchester segna, convince, ma resta ai margini. Joshua Zirkzee vive una stagione in chiaroscuro che sta attirando attenzioni ben oltre l'Inghilterra. E a Trigoria non osservano da lontano: la Roma ha riaperto il dossier, convinta che gennaio possa offrire una finestra utile per intervenire sull'attacco. Zirkzee tra campo e panchina: il paradosso inglese. Allo Manchester United l'olandese alterna buone prove a esclusioni che fanno rumore. L'ultimo segnale è arrivato dopo il gol pesante contro il Wolverhampton: una rete che certifica lo stato di forma, ma che non gli garantisce continuità. Nella successiva trasferta contro il Leeds United, infatti, Zirkzee non parte titolare.

