Roma l' appuntamento diventa un incubo | 18enne picchia un 48enne in casa per rapinargli il Rolex

Un incontro al bar si è trasformato in un episodio di violenza a Roma, quando un uomo di 48 anni di origini tedesche è stato aggredito e rapinato da un 18enne romano. L'aggressione, avvenuta in casa dell'uomo, ha portato alla sottrazione di un Rolex, evidenziando come situazioni apparentemente ordinarie possano sfociare in eventi drammatici.

La vittima era finita in ospedale. L'uomo ha poi denunciato quanto successo. Le indagini dei carabinieri e della procura hanno fatto il resto Un appuntamento al bar che, presto, si è trasformato in un incubo per un uomo di 48 anni di origini tedesche, picchiato e rapinato da un 18enne romano. A ricostruire quanto successo lo scorso 18 settembre in via Margutta sono stati i carabinieri della stazione di San Lorenzo in Lucina e la procura di Roma. Una matassa difficile da sbrogliare, con l'attività investigativa arrivata a dama solamente nei giorni scorsi. Le indagini dei carabinieri, coordinate dal pm del dipartimento ‘Criminalità grave e diffusa’ di Roma, hanno consentito di ricostruire quella sera.🔗 Leggi su Romatoday.it

Un episodio di violenza a Locarno ha portato all'arresto di un uomo di 48 anni, accusato di aver aggredito una donna di 76 anni nella sua abitazione. L'episodio si è verificato nel primo pomeriggio e la donna ha riportato ferite che hanno richiesto attenzione medica. Le forze dell'ordine hanno intervenuto e avviato le indagini per chiarire i motivi dell'aggressione e garantire la sicurezza della vittima.

