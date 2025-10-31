Paura a Roma spari in strada | si accostano con l'auto rubano un Rolex e gambizzano un 48enne
Spari in strada a Roma nel pomeriggi di oggi, venerdì 31 ottobre 2025, poco dopo le ore 17, quando un'automobile si è affiancata a un'altra. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Paura a Roma, spari in strada: si accostano con l’auto, rubano un Rolex e gambizzano un 48enne - Spari in strada a Roma nel pomeriggi di oggi, venerdì 31 ottobre 2025, poco dopo le ore 17, quando un'automobile si è affiancata a un'altra ... Scrive fanpage.it
Roma, spari e rapina di Rolex a Castelverde: un ferito. Caccia a una Panda con due persone a bordo - La polizia indaga dopo che gli occupanti dell'utilitaria hanno affiancato un'altra auto costringendo i due a bordo a fermarsi. Come scrive roma.corriere.it
Spari in strada, uomo gambizzato davanti casa a Tivoli: trasportato d’urgenza in ospedale - Paura in strada vicino Roma, a Tivoli, nella zona di Villa Adriana, dove nel pomeriggio di ieri, giovedì 23 ottobre 2025, sono stati esplosi degli spari in strada. Segnala fanpage.it