Picchia una 76enne in casa a Locarno | arrestato un 48enne per tentato omicidio
Un episodio di violenza a Locarno ha portato all’arresto di un uomo di 48 anni, accusato di aver aggredito una donna di 76 anni nella sua abitazione. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio e la donna ha riportato ferite che hanno richiesto attenzione medica. Le forze dell’ordine hanno intervenuto e avviato le indagini per chiarire i motivi dell’aggressione e garantire la sicurezza della vittima.
Una donna di 76 anni picchiata in casa, nel primo pomeriggio, e un uomo arrestato con l’accusa di tentato omicidio. È quanto accaduto il 29 dicembre a Locarno, nel quartiere di Solduno, secondo quanto comunicato dal Ministero pubblico e dalla polizia cantonale.Stando a una prima ricostruzione. 🔗 Leggi su Quicomo.it
