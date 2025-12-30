Picchia una 76enne in casa a Locarno | arrestato un 48enne per tentato omicidio

Un episodio di violenza a Locarno ha portato all’arresto di un uomo di 48 anni, accusato di aver aggredito una donna di 76 anni nella sua abitazione. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio e la donna ha riportato ferite che hanno richiesto attenzione medica. Le forze dell’ordine hanno intervenuto e avviato le indagini per chiarire i motivi dell’aggressione e garantire la sicurezza della vittima.

