Pianetamilan.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, lunedì 3 novembre 2025: tra campo (con il successo contro la Roma), infermeria (con la situazione in vista di Parma) e mercato (due stelline nel mirino), ci sono tante. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Top News Milan: Roma ko, i protagonisti. A Parma al completo? Sul mercato, occhio a …

top news milan romaMilan-Roma 1-0, gol e highlights: Pavlovic segna, Maignan para un rigore a Dybala - 0, gol e highlights: Pavlovic segna, Maignan para un rigore a Dybala ... Secondo sport.sky.it

top news milan roma1-0 alla Roma, QS: "Il Milan di Max alza la cresta" - Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così: "Il Milan di Max alza la cresta". Segnala milannews.it

Milan-Roma 1-0: decide Pavlovic, Maignan para un rigore nel finale - 0 e raggiunge proprio i giallorossi al secondo posto in classifica a quota 21 punti, insieme all'Inter e con un ... Scrive it.blastingnews.com

