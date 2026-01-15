milan precedenti favorevoli col como ma occhio al fattore sinigallia

Il Milan si prepara alla trasferta di Como, con precedenti favorevoli contro i lombardi. Tuttavia, attenzione al fattore Sinigallia, che potrebbe influenzare l’andamento della partita. Dopo recenti risultati altalenanti, i rossoneri cercano una risposta concreta per mantenere il ritmo in campionato. La sfida si preannuncia equilibrata, richiedendo concentrazione e determinazione da parte della squadra.

Non c’è un attimo di respiro in casa Milan, impegnato domani sera nella delicata trasferta di Como. Dopo i mezzi passi falsi contro Genoa e Fiorentina, i rossoneri sono chiamati a invertire la rotta per non perdere il contatto con la vetta della classifica. Nel recupero della sedicesima giornata di campionato, rinviata a dicembre causa Supercoppa Italiana, gli uomini di Massimiliano Allegri si troveranno di fronte la squadra lariana, reduce dal pareggio col Bologna che ha consolidato il sesto posto in classifica. Scontro diretto per la Champions. Eccessivo parlare di “sorpresa”, appurata la solidità del club e gli investimenti fatti, ma di certo il Como è attualmente la realtà più accattivante del nostro calcio. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Como-Milan, tifosi rossoneri : “E’ un agguato”. La designazione di Di Paolo scatena il caos:i precedenti clamorosi.; Como imbattuto da maggio: Milan, al Sinigaglia non si passa.

