Roma El Aynaoui torna dopo la Coppa d’Africa | rientro fissato mercoledì

Neil El Aynaoui tornerà a Roma mercoledì, dopo aver concluso la sua partecipazione alla Coppa d’Africa con il Marocco. La finale, persa 1-0 contro il Senegal ai tempi supplementari, ha segnato un torneo importante per il calciatore. Il suo rientro in città segna la ripresa delle attività con la squadra, in attesa di ulteriori impegni e aggiornamenti sulla sua condizione.

Neil El Aynaoui tornerà a Roma mercoledì, dopo aver chiuso con il Marocco una Coppa d’Africa intensa e controversa, culminata nella finale persa 1-0 contro il Senegal dopo i tempi supplementari. Un epilogo amaro, segnato anche dalle polemiche per un rigore nel finale dei tempi regolamentari, che ha reso il percorso ancora più carico sul piano emotivo. Ora, però, il centrocampista giallorosso è pronto a rimettersi a disposizione della Roma in una fase chiave della stagione. Il rientro nella Capitale segna il passaggio dal palcoscenico continentale africano al quotidiano del club, dove Gian Piero Gasperini attende di reintegrarlo nel gruppo per dare continuità a un centrocampo che cerca equilibrio, intensità e qualità nelle prossime settimane tra Serie A ed Europa League. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

