Roma El Aynaoui e Ndicka pronti per la Coppa d’Africa | Pisilli e Ziolkowski scaldano i motori

Contro il Midtjylland, domani all’ Olimpico, la Roma si affiderà a Neil El Aynaoui per governare la mediana. Il marocchino è oggi il dodicesimo uomo di Gasperini: il primo ad alzarsi dalla panchina quando serve energia, il primo a partire titolare quando c’è da far tirare il fiato a qualcuno. In Europa League, poi, un dettaglio rivela la sua centralità: è sempre stato schierato dal 1’ e non è mai stato sostituito. Eppure, l’inizio della sua avventura romanista sembrava andare in direzione opposta. I 23 milioni investiti dalla società avevano immediatamente acceso i riflettori, con paragoni prematuri con Le Fée e con parte della tifoseria tentata dal rimpianto per Rios, che al Benfica però continua a faticare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, El Aynaoui e Ndicka pronti per la Coppa d’Africa: Pisilli e Ziolkowski scaldano i motori

