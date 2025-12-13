Roma allarme Coppa d’Africa | Ndicka ed El Aynaoui a rischio per il Como

Roma si prepara ad affrontare il Como lunedì alle 20:45 all’Olimpico, ma l’allarme riguarda due assenze importanti: Ndicka ed El Aynaoui. La possibile mancanza di questi giocatori potrebbe influenzare la strategia e le speranze di vittoria dei giallorossi in vista della sfida.

Lunedì sera, alle 20:45, all’Olimpico arriva il Como, ma l a Roma rischia di affrontare la sfida con due assenze pesanti. Gian Piero Gasperini potrebbe infatti dover fare a meno di Evan Ndicka ed El Aynaoui, entrambi pronti a partire per la Coppa d’Africa con Costa d’Avorio e Marocco, paese ospitante del torneo. Per la squadra giallorossa sarebbe un doppio colpo difficile da assorbire: Ndicka è uno dei pilastri della difesa, mentre El Aynaoui, partita dopo partita, si è guadagnato spazio e considerazione nelle rotazioni del tecnico. Attesa e poche speranze: la situazione dei due giallorossi. La Roma è in attesa, nelle prossime ore, di una risposta ufficiale dalle federazioni africane sulla possibilità di posticipare la partenza dei due giocatori. Sololaroma.it

