La droga a domicilio portata in auto e nascosta nelle mutande | arrestato 40enne

Un uomo di 40 anni di Catania è stato arrestato dai carabinieri per aver gestito un’attività di spaccio con consegne a domicilio, nascondendo la droga nelle mutande e trasportandola in auto. L’indagine ha portato al suo fermo, confermando l’uso di metodi organizzati per la distribuzione di sostanze stupefacenti.

Aveva messo in piedi un'attività di spaccio con servizio di "recapito" a domicilio un pregiudicato 40enne di Catania arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile del comando provinciale, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.L'uomo ha attirato l'attenzione.

