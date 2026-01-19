Un uomo di 72 anni è stato arrestato a Ostia per aver trasformato la cantina di un edificio in un deposito di droga. La polizia ha scoperto che l’area, situata nei “lotti” del quartiere, veniva utilizzata come punto di raccolta e preparazione delle sostanze illegali. L’intervento si inserisce nelle operazioni di contrasto alla criminalità nel territorio, mirate a garantire la sicurezza pubblica.

Ostia, 19 gennaio 2026 – Aveva trasformato la cantina di un palazzo dei “lotti” di Ostia in un piccolo deposito per la droga, punto di appoggio per la preparazione e lo smercio delle dosi. A finire in manette è stato un italiano di 72 anni, arrestato dagli agenti della Polizia di Stato al termine di un’attività di osservazione mirata. Tutto è iniziato quando gli investigatori della Squadra Mobile capitolina e del X Distretto Lido di Roma hanno “catturato” uno strano e continuo via vai dell’uomo nei garage di uno stabile di viale Vasco de Gama, area nota del litorale. Dopo averne monitorato i movimenti, una volta individuato il locale utilizzato come base, gli agenti sono entrati in azione.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: La cantina sotto il condominio trasformata in deposito abusivo di fuochi d'artificio

Un chilo e mezzo di hashish nella cantina trasformata in laboratorio della droga

Nella cantina di un condominio di viale Nervi, un laboratorio clandestino è stato scoperto durante un blitz. Sequestrati un chilo e mezzo di hashish suddiviso in 12 panetti, nascosti all’interno di un frigorifero dismesso. L’operazione ha portato all’arresto dei responsabili e alla demolizione del laboratorio illegale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Cantina trasformata in un deposito per la droga: arrestato 72enne a Ostia - L'uomo è stato tradito dal suo continuo via vai nei garage di uno stabile di viale Vasco de Gama notato dalla Polizia ... ilfaroonline.it