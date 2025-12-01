Roma controlli a San Lorenzo | duro colpo allo spaccio sei arresti e perquisizioni a tappeto

Gli interventi hanno permesso agli agenti del commissariato San Lorenzo di bloccare pusher attivi nei punti più sensibili del quartiere. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Roma, controlli a San Lorenzo: duro colpo allo spaccio, sei arresti e perquisizioni a tappeto

Altre letture consigliate

#Controlli nei locali pubblici della movida: denunce, sanzioni e provvedimenti di chiusura Nel weekend appena trascorso, sono state oltre 400 le verifiche eseguite dalla #poliziaromacapitale presso pubblici esercizi e attività commerciali nelle zone della #mov - facebook.com Vai su Facebook

Controlli dei Carabinieri nei quartieri Alessandrino, Casilino e Torre Maura a Roma: il bilancio è di un arresto per droga e 3 denunce per furto e danneggiamento. Un’attività che proseguirà con costanza per prevenire e contrastare la criminalità nelle periferie d Vai su X

Roma, risse, spaccio e alcolici low cost: da piazza Bologna a Don Bosco, controlli a tappeto - Dalle cancellate che stanno per innalzarsi sul sagrato di una chiesa in viale delle Province, alle decine di esposti presentati da semplici cittadini nel quartiere Don Bosco, fino alle ... Da ilmessaggero.it

Roma, arriva la Topolino elettrica dei Carabinieri per i controlli natalizi nel centro - La Topolino elettrica entra in servizio con i Carabinieri di San Lorenzo in Lucina: pattugliamenti sostenibili nel cuore del centro storico di Roma. Riporta ilquotidianodellazio.it

Roma-Eintracht Francoforte, controlli a tappeto: giallorossi allontanati da Campo de’ Fiori e San Lorenzo - Tensione a Roma per la partita di questa sera allo stadio Olimpico tra Roma ed Eintracht Francoforte: la polizia ha monitorato per buona parte della notte gruppi di tifosi giallorossi nella zona di ... Scrive fanpage.it

Molestie ai passanti e degrado: smantellati i giacigli di fortuna fra Termini e San Lorenzo - Siamo nella zona di Porta San Lorenzo, a due passi dalla stazione Termini, dove sono stati rimossi 200 chili di rifiuti di ogni genere. Segnala romatoday.it

Roma, blitz dei vigili a Monti. Verifiche nei locali e controlli stradali anche a San Lorenzo e Trastevere - 000 euro di sanzioni ai locali nelle principali zone della movida, con 500 controlli amministrativi su attività commerciali e particolari verifiche sulle occupazioni di suolo pubblico abusive ... Segnala ilmessaggero.it

Roma, Carabinieri e Ama a San Lorenzo: rimossi 200 kg di rifiuti, 3 ordini di allontanamento - Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nelle zone a tutela rafforzata istituite nel quartiere San Lorenzo, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati in g ... Segnala adnkronos.com