Perseguitava l’ex fidanzata | arrestato minorenne nel Pavese
Milano, 26 dicembre 2025 – Un minorenne è arrestato dai carabinieri di Belgioioso, comune in provincia di Pavia, perché ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti della sua ex ragazza e per porto abusivo d'armi. Pubblica video intimi dell’ex ragazza, poi la minaccia sotto casa con un coltello di 32 centimetri: arrestato ventenne Il minore, dopo la fine della loro relazione perseguitava la ragazza, presentandosi sotto casa ed inviandole dei messaggi minatori. Non solo. In più occasioni si era appostato nei pressi dell’abitazione della ragazza portando con sè un’arma, per rendere ancora più verosimili le minacce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
