Roger Allers, noto regista e sceneggiatore, è scomparso all’età di 76 anni. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per il mondo dell’animazione e del cinema Disney. La notizia, diffusa oggi tramite un comunicato ufficiale, conferma la fine di una brillante carriera che ha contribuito significativamente alla creazione di capolavori come Il Re Leone.

Il mondo del cinema piange Roger Allers, regista e sceneggiatore scomparso ieri all’età di 76 anni. Il comunicato stampa diffuso oggi annuncia la sua morte (via Deadline ), lasciando un vuoto enorme nell’animazione e nel cinema Disney. Roger Allers è morto pacificamente nella sua casa di Los Angeles, circondato dalla famiglia. La causa non è stata resa nota, ma la notizia è stata confermata da fonti vicine al regista. Allers era noto per il suo contributo a capolavori animati, e la sua scomparsa arriva come un colpo per i fan di Disney e Pixar. La carriera di Roger Allers Allers ha iniziato come animatore e story artist Disney negli anni ’80, lavorando su film come La sirenetta e La Bella e la Bestia. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Roger Allers è morto | Addio al regista de Il Re Leone

