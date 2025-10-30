Tommaso Merighi è morto addio al regista bolognese di 31 anni
Bologna, 30 ottobre 2025 - L’annuncio, dolorosissimo, arriva dalla pagina social di Cinemovel. Il giovane regista bolognese, Tommaso Merighi, è morto a 31 anni a causa di una malattia. “Lo abbiamo visto crescere e diventare un giovane uomo talentuoso con cui condividevamo sogni e passioni - scrivono su Facebook -. Tommaso, sei stato tra i più amati compagni di viaggio e vogliamo pensare che continuerai a muoverti con noi, nel buio di ogni proiezione e nella luce che si accende sullo schermo. Perché ovunque andremo, ci sarà sempre una sedia in platea e un posto in carovana dedicato a te”. L’ultimo film a cui aveva lavorato è “Allacciate le cinture, il viaggio di Io, Capitano in Senegal”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
