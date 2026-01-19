R’n’r Circus possibile ritorno
L'inizio dell'anno su Radio2 ha suscitato alcune discussioni, riflettendo un palinsesto in evoluzione. Tra le voci che circolano, si parla anche di un possibile ritorno di
L'inizio anno di Radio2 è stato avvolto da qualche polemica, a segno di un palinsesto in costante divenire. Il caso più eclatante è stato probabilmente la mancata ripartenza di Rock'n'roll Circus, programma storico (e ottimo) condotto da tredici anni da Carolina Di Domenico (foto) e Pierluigi Ferrantini. L'altra novità, sulla quale anche Fiorello è intervenuto nella sua strepitosa Pennicanza sempre su Radio2 con Fabrizio Biggio, è che Elenoire Casalegno non è più in onda dalle 6 in Good Morning Radio2, stata sostituita da Sarah Jane Ranieri. Insomma, sembrava una rivoluzione. In realtà, come ha confermato lei stessa proprio a Fiorello, Casalegno ha ceduto il passo per una volontaria scelta professionale (un programma alle 6 del mattino è un impegno che spesso esclude quasi tutto il resto). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Cancelo Inter, ritorno possibile: i nerazzurri accelerano per chiudere il prima possibile
L'Inter accelera per il ritorno di João Cancelo, con l'obiettivo di concludere la trattativa nel più breve tempo possibile. Il club nerazzurro mira a rafforzare la fascia destra, offrendo a Chivu un rinforzo immediato. La volontà è quella di finalizzare l’accordo in tempi rapidi, garantendo così una copertura efficace per la fase conclusiva della stagione.
Leggi anche: Hjulmand Juve, piovono conferme sul regista dello Sporting Lisbona! Possibile ritorno di fiamma in estate: il possibile scenario di mercato
Debutterà il prossimo 13 febbraio nella città di Trentham, nel Regno Unito, il il Gandeys Circus. Sarà possibile vedere lo show sino al 1 marzo. Questa mattina desidero augurare a tutta la compagnia del Gandeys Circus tanto successo e fortuna. W IL CIRCO C - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.