L'inizio dell'anno su Radio2 ha suscitato alcune discussioni, riflettendo un palinsesto in evoluzione. Tra le voci che circolano, si parla anche di un possibile ritorno di

L'inizio anno di Radio2 è stato avvolto da qualche polemica, a segno di un palinsesto in costante divenire. Il caso più eclatante è stato probabilmente la mancata ripartenza di Rock'n'roll Circus, programma storico (e ottimo) condotto da tredici anni da Carolina Di Domenico (foto) e Pierluigi Ferrantini. L'altra novità, sulla quale anche Fiorello è intervenuto nella sua strepitosa Pennicanza sempre su Radio2 con Fabrizio Biggio, è che Elenoire Casalegno non è più in onda dalle 6 in Good Morning Radio2, stata sostituita da Sarah Jane Ranieri. Insomma, sembrava una rivoluzione. In realtà, come ha confermato lei stessa proprio a Fiorello, Casalegno ha ceduto il passo per una volontaria scelta professionale (un programma alle 6 del mattino è un impegno che spesso esclude quasi tutto il resto). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "R’n’r Circus" possibile ritorno

Cancelo Inter, ritorno possibile: i nerazzurri accelerano per chiudere il prima possibile

L'Inter accelera per il ritorno di João Cancelo, con l'obiettivo di concludere la trattativa nel più breve tempo possibile. Il club nerazzurro mira a rafforzare la fascia destra, offrendo a Chivu un rinforzo immediato. La volontà è quella di finalizzare l’accordo in tempi rapidi, garantendo così una copertura efficace per la fase conclusiva della stagione.

Leggi anche: Hjulmand Juve, piovono conferme sul regista dello Sporting Lisbona! Possibile ritorno di fiamma in estate: il possibile scenario di mercato

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Debutterà il prossimo 13 febbraio nella città di Trentham, nel Regno Unito, il il Gandeys Circus. Sarà possibile vedere lo show sino al 1 marzo. Questa mattina desidero augurare a tutta la compagnia del Gandeys Circus tanto successo e fortuna. W IL CIRCO C - facebook.com facebook