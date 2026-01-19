Rimproverano il figlio al ristorante a Mirandola | genitori presi a calci e pugni 4 denunciati
In provincia di Reggio Emilia, una coppia è stata aggredita da quattro uomini in un ristorante di Mirandola, dopo aver rimproverato il proprio bambino di due anni. L’episodio ha portato a denunce e all’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda evidenzia la tensione nata da un gesto di disapprovazione e le conseguenze di un comportamento aggressivo in contesti pubblici.
