Mirandola rimproverano il figlio al ristorante | padre e madre picchiati da altri quattro clienti

A Mirandola, un episodio di violenza ha coinvolto una coppia rimproverata al ristorante, aggredita da altri clienti. Secondo quanto riportato, quattro persone avrebbero colpito con calci e pugni i genitori, accusati di aver rimproverato in modo troppo severo il proprio bambino di due anni. L’episodio ha suscitato attenzione sulla gestione dei comportamenti dei minori e sulla sicurezza nelle aree pubbliche.

Modena, 19 gennaio 2026 – Avrebbero aggredito con calci e pugni una coppia seduta al tavolo accanto al loro perché ritenevano che avesse utilizzato maniere educative inappropriate ed eccessive nel rimproverare il figlio di due anni che stava recando disturbo. Per questo motivo, riferisce la polizia di Stato del commissariato di Mirandola, tre cittadini di origine argentina ed un italiano sono stati denunciati con l’ipotesi di reato di lesioni personali in concorso. I fatti, sottolinea la polizia, risalgono allo scorso mese di novembre all’interno di un ristorante di Mirandola: prima a subire l’aggressione sarebbe stato il padre, finito a terra, poi anche la madre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mirandola, rimproverano il figlio al ristorante: padre e madre picchiati da altri quattro clienti Leggi anche: Torino, accoltella padre e figlio al ristorante al pranzo di Natale: arrestato Leggi anche: “Nostro figlio ci ha picchiati”. Ma in aula il racconto si ribalta, condannati il padre e la moglie Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Coppia aggredita da quattro uomini a Mirandola vicino Modena, discutevano sui metodi educativi - Quattro persone denunciate a Mirandola per lesioni personali dopo un'aggressione a una coppia in un locale, scaturita da una lite su metodi educativi. virgilio.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.