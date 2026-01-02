Bilancio di previsione sì del Consiglio Mense nidi e scuolabus | stesse tariffe

Il Consiglio ha approvato il bilancio di previsione 2026, confermando la stabilità delle tariffe per mense, nidi e scuolabus nonostante riduzioni di oltre 356mila euro da parte del governo. Le aliquote Imu e la soglia di esenzione Irpef rimangono invariate, mentre il gettito della tassa di soggiorno, previsto a 160mila euro, sarà destinato a turismo e cultura.

"Il bilancio di previsione 2026 si apre nel segno della tenuta dei servizi nonostante tagli governativi per oltre 356mila euro": così l'assessore Mauro Mariangeli ha confermato l'invarianza delle tariffe per mense e asili mentre sul fronte fiscale, restano stabili le aliquote Imu e la soglia di esenzione Irpef, con un gettito da tassa di soggiorno previsto di 160mila euro destinato a turismo e cultura. Il contrasto all'evasione punta al recupero di circa 1,4 milioni di euro tra Imu e Ici. Il consiglio comunale ha dato il via libera nei giorni scorsi al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione: la manovra è stata approvata con 16 voti favorevoli della maggioranza mentre 6 voti contrari sono giunti dall'opposizione.

