A 15 anni spaccia a Rieti trovato con un panetto di droga negli slip e arrestato

Un adolescente di 15 anni è stato arrestato a Rieti per detenzione e spaccio di hashish. Durante una perquisizione, gli agenti hanno trovato un panetto di droga di circa 50 grammi nascosto negli slip. L’episodio evidenzia le problematiche legate alla diffusione di sostanze stupefacenti tra i giovani e la presenza di minori coinvolti in attività illecite.

Eseguito un arresto a Rieti. Un quindicenne della provincia romana, studente presso un istituto scolastico del capoluogo reatino, è stato fermato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’intervento è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile della Questura locale, come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma. Operazione della Polizia: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta lo scorso dicembre, nei giorni immediatamente precedenti la pausa natalizia delle scuole. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - A 15 anni spaccia a Rieti, trovato con un panetto di droga negli slip e arrestato Leggi anche: Crema, nasconde negli slip un panetto di hashish da un etto Droga negli slip. Arrestato pusher alla stazione

Un giovane di 26 anni del Gambia, regolare sul territorio, è stato arrestato dalla polizia ferroviaria dopo il rinvenimento di oltre un etto di hashish nascosto tra i vestiti. L'episodio si è verificato presso la stazione, durante un controllo di routine. L'arresto evidenzia l'attenzione delle forze dell'ordine nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree di transito.

Spaccia dai domiciliari: arrestato 30enne Nella giornata del 9 gennaio scorso, personale della Sezione Volanti del Commissariato di P.S. di Ostuni ha arrestato un uomo di circa trent’anni, di origine marocchina, pregiudicato e stabilmente presente sul territorio facebook

