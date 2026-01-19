Ricorso Juve Ronaldo | i bianconeri non si arrendono ecco la mossa in Cassazione Cosa potrebbe succedere

La Juventus ha presentato un ricorso in Cassazione riguardo alla posizione di Ronaldo. La società mantiene la sua posizione e cerca di ottenere un nuovo pronunciamento sulla vicenda. La decisione rappresenta un passo importante nel percorso legale, con possibili sviluppi che potrebbero influenzare il futuro del club e del giocatore. Ecco cosa potrebbe cambiare e quali sono le prossime ipotesi giudiziarie.

Ricorso Juve Ronaldo: la società bianconera non si arrende ed è pronta a fare questa mossa in Cassazione. Ecco che cosa potrebbe succedere. La Juventus incassa una sconfitta nelle aule di tribunale, scrivendo un nuovo, forse definitivo, capitolo nella lunga disputa legale con il suo ex numero 7. Il Tribunale del Lavoro di Torino ha respinto il ricorso presentato dal club, confermando in toto il lodo arbitrale relativo agli stipendi congelati nel periodo Covid. Il giudice ha riconosciuto a Cristiano Ronaldo il pieno diritto a trattenere i 9,8 milioni di euro già incassati, oltre agli interessi maturati.

