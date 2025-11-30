Calciomercato Juve | retroscena sul futuro di Sergio Ramos La posizione dei bianconeri e cosa potrebbe succedere per il difensore spagnolo

Calciomercato Juve, Sergio Ramos è in cerca di un club per gennaio. Il difensore ex Real Madrid è l’opportunità di leadership che la Vecchia Signora valuta. Il futuro di Sergio Ramos è tornato al centro del dibattito europeo. Il difensore spagnolo ha lasciato il Monterrey (in Messico) e, nonostante l’età avanzata, desidererebbe un’ultima sfida ad alto livello in Europa. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Ramos si trova in una fase della carriera in cui non vuole fermarsi, spinto anche dalla remota speranza di rientrare nei piani per il prossimo Mondiale. Ramos considera prioritario trovare una squadra che necessiti di un leader aggiuntivo già da gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: retroscena sul futuro di Sergio Ramos. La posizione dei bianconeri e cosa potrebbe succedere per il difensore spagnolo

