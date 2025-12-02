Frattesi Juve | spazi sempre più chiusi per il centrocampista all’Inter Cosa potrebbe succedere a gennaio bianconeri alla finestra! Ultimissime

Frattesi Juve: è chiuso all’Inter, a gennaio potrebbe addirittura dire addio ai nerazzurri. La situazione per l’obiettivo bianconero. Da “oggetto misterioso” a risorsa tattica inaspettata. In casa Inter le gerarchie stanno cambiando rapidamente e il protagonista di questa scalata è Andy Diouf. Il centrocampista francese, arrivato in estate tra lo scetticismo generale, sta guadagnando sempre più spazio e considerazione agli occhi di Cristian Chivu. Il tecnico nerazzurro ha iniziato a testarlo con continuità, ricevendo risposte convincenti che rischiano di stravolgere gli equilibri della mediana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Frattesi Juve: spazi sempre più chiusi per il centrocampista all’Inter. Cosa potrebbe succedere a gennaio, bianconeri alla finestra! Ultimissime

