Riapre la Faentina | lavori finiti in anticipo addio all’isolamento del Mugello

FIRENZE – È la fine di un isolamento durato troppo a lungo. Dopo due anni e mezzo e quattro catastrofi naturali, il treno torna a correre sulla linea Faentina. Alluvioni e terremoti avevano spezzato il collegamento, in particolare nel tratto Marradi-Crespino del Lamone. Oggi quella ferita è ricucita. Il convoglio inaugurale ha lasciato Firenze Santa Maria Novella alle 9:40. A bordo i pendolari, ma anche le istituzioni. C’erano il presidente della Toscana Eugenio Giani e l’assessore ai trasporti Filippo Boni, affiancati dai vertici di Rfi e Trenitalia. A Borgo San Lorenzo sono saliti i sindaci del Mugello.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Sulla linea Faentina, da Crespino del Lamone a Marradi, si lavora per ripristinare il servizio dopo le interruzioni causate da frane. Dal marzo scorso, i treni sono stati sospesi e sostituiti con autobus, ma si gioca d'anticipo per riaprire la tratta Lamone-Marradi, ancora parzialmente inattiva.

