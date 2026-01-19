Treni riapre la linea Faentina Era chiusa da marzo 2025 Al via alla circolazione con due mesi di anticipo VIDEO

Il treno delle 9.40 partito da Santa Maria Novella ha percorso tutta la tratta È ripartita la circolazione ferroviaria della linea Faentina che collega Firenze con Faenza. Da marzo 2025 i treni erano sospesi nel tratto tra Marradi e Crespino del Lamone per i danni causati dal maltempo. Oggi, però, la linea torna percorribile, con quasi due mesi di anticipo da cronoprogramma, per la gioia dei molti pendolari che quotidianamente percorrono la tratta. Alle 9.40 di lunedì 19 gennaio è partito il treno dalla stazione di Santa Maria Novella e ha continuato per Borgo San Lorenzo, Marradi per poi approdare a Faenza.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Treni, lavori sulla Firenze-Viareggio. Per due mesi modifiche alla circolazione

Dal 12 gennaio al 27 febbraio 2026, sulla linea Firenze-Viareggio, sono previsti lavori di rinnovo dei binari tra Montecarlo-San Salvatore e Tassignano-Capannori. Durante questo periodo, saranno apportate modifiche alla circolazione ferroviaria per consentire l’esecuzione degli interventi. Si consiglia di consultare gli orari aggiornati e le eventuali variazioni prima di pianificare i propri viaggi.

Sulla Faentina si gioca d’anticipo. Riapre la tratta Lamone-Marradi

Sulla linea Faentina, da Crespino del Lamone a Marradi, si lavora per ripristinare il servizio dopo le interruzioni causate da frane. Dal marzo scorso, i treni sono stati sospesi e sostituiti con autobus, ma si gioca d'anticipo per riaprire la tratta Lamone-Marradi, ancora parzialmente inattiva.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Treni, riaperta la linea Faentina: attiva anche la tratta Crespino del Lamone-Marradi - L'annuncio nel corso del primo tavolo istituzionale di confronto tra la Regione Toscana, gli enti locali, Trenitalia, RFI e i pendolari linea ... intoscana.it