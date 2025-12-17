Sulla Faentina si gioca d’anticipo Riapre la tratta Lamone-Marradi
Sulla linea Faentina, da Crespino del Lamone a Marradi, si lavora per ripristinare il servizio dopo le interruzioni causate da frane. Dal marzo scorso, i treni sono stati sospesi e sostituiti con autobus, ma si gioca d'anticipo per riaprire la tratta Lamone-Marradi, ancora parzialmente inattiva.
Manca un tassello, alla ferrovia Faentina: da Crespino del Lamone a Marradi, causa frane, i treni, dal marzo scorso, non circolano, e si deve scendere e prendere l’autobus. La riapertura della tratta era prevista per il prossimo marzo, ma ieri la Regione Toscana, dopo un incontro tra il nuovo assessore regionale ai trasporti Filippo Boni e gli amministratori dei Comuni attraversati dalla linea ferroviaria, ha annunciato un anticipo sui tempi: i treni riprenderanno a viaggiare anche tra Crespino e Marradi dal 19 gennaio: dal 17 due giorni di corse prova, e poi il 19 il servizio sarà ripristinato per i viaggiatori. Lanazione.it
