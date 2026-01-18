Un incidente sul lavoro si è concluso tragicamente in un supermercato, dove il pasticcere 71enne Mordehay Grunberger è rimasto incastrato nell'impastatrice e ha perso la vita. La sua presenza non è stata immediatamente notata, e il corpo è stato scoperto solo dopo diverse ore. L’accaduto solleva questioni sulla sicurezza sul lavoro e sulla gestione degli incidenti nelle aree di produzione industriale.

Un incidente sul lavoro che non gli ha lasciato scampo: un pasticcere 71enne, identificato come Mordehay Grunberger, sarebbe rimasto incastrato nella macchina industriale per impastare presso il South Florida Kosher Market, ed è morto. Secondo quanto riporta il The Sun, sarebbe successo intorno alle 4 del mattino di venerdì 16 gennaio, ma il corpo è stato scoperto soltanto diverse ore dopo, alle 11.40 circa. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava lavorando da solo nel laboratorio di panificazione del supermercato quando, per cause ancora da chiarire, sarebbe rimasto incastrato all’interno dell’impastatrice industriale in funzione, senza riuscire a chiedere aiuto. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Pasticcere rimane incastrato nell'impastatrice del supermercato e muore, ma nessuno se ne accorge: il corpo scoperto dopo ore

Fornaio cade nell’impastatrice e muore incastrato ma nessuno se ne accorge per ore: orrore al supermercato

Un fornaio è deceduto accidentalmente nell’impastatrice durante la notte in un supermercato della Florida. La sua morte, avvenuta mentre lavorava da solo, è stata scoperta solo all’apertura del negozio la mattina successiva. L’incidente ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza sul lavoro e sulla sorveglianza all’interno delle attività commerciali. Indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Leggi anche: Morto in casa da un mese ma nessuno se ne accorge: trovato corpo mummificato di un 46enne a Noto

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Manca ancora qualche giorno alla nostra riapertura La pasticceria rimane chiusa per ferie fino al 13 gennaio. , .. - facebook.com facebook