Il mercato del Napoli si avvicina a una fase cruciale, con l’obiettivo di definire rapidamente le operazioni già avviate. È fondamentale riuscire a portare a termine almeno un paio di acquisti nelle prossime settimane per supportare la squadra di Antonio Conte. La strategia del club mira a rafforzare la rosa in vista della nuova stagione, mantenendo un approccio equilibrato e mirato alle esigenze tecniche.

Il mercato del Napoli entra nella sua fase decisiva. Serve sbloccare le operazioni già dalla prossima settimana per consegnare ad Antonio Conte almeno un paio di rinforzi. Una necessità evidente, ribadita anche dal vice allenatore Cristian Stellini dopo la vittoria contro il Sassuolo. Come scrive Pasquale Tina su Repubblica Napoli, la coperta è cortissima soprattutto in attacco e l'organico va rinforzato per fronteggiare una stagione segnata da assenze e infortuni. La priorità resta il centravanti da affiancare a Hojlund. Lucca è ormai ai margini e l'infortunio di Lukaku, rimediato ad agosto, ha ulteriormente ridotto le alternative offensive.

Repubblica: "Lucca addio, obiettivo Sterling"

Repubblica: “Napoli, il sogno è Sterling”

Il Napoli cerca un nuovo attaccante, con Sterling come obiettivo principale. La volontà del direttore sportivo Giovanni Manna è trovare un profilo che possa rafforzare la rosa, nonostante le sfide dettate dai limiti di bilancio e dal rispetto dell’indice del costo del lavoro. La sessione di mercato si presenta complessa, ma la società continua a lavorare con attenzione per migliorare la squadra.

Volo diretto Napoli-Premier, Manna prova il biglietto con andata Lucca e ritorno Sterling

Il Napoli rafforza i suoi collegamenti con la Premier League, testando nuove opportunità di mercato. Manna ha scelto di verificare la fattibilità di un biglietto con volo diretto Napoli-Premier, includendo un viaggio di andata a Lucca e ritorno Sterling. Un passo strategico per consolidare le relazioni e migliorare le opportunità di scambio tra i due campionati, in un contesto di crescente collaborazione internazionale.

