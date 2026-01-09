Repubblica | Napoli il sogno è Sterling

Il Napoli cerca un nuovo attaccante, con Sterling come obiettivo principale. La volontà del direttore sportivo Giovanni Manna è trovare un profilo che possa rafforzare la rosa, nonostante le sfide dettate dai limiti di bilancio e dal rispetto dell’indice del costo del lavoro. La sessione di mercato si presenta complessa, ma la società continua a lavorare con attenzione per migliorare la squadra.

"> Un attaccante per il Napoli. È questa, ancora una volta, la priorità assoluta del direttore sportivo Giovanni Manna in una sessione di mercato complessa, condizionata dal vincolo del saldo zero imposto dallo sforamento dell’indice del costo di lavoro allargato. Come spiega Pasquale Tina su la Repubblica Napoli, ogni mossa in entrata passa inevitabilmente dalle cessioni, a partire dalla situazione di Lorenzo Lucca. L’attaccante resta il principale indiziato a lasciare il club. L’ambientamento non è mai decollato e neppure lo spezzone disputato contro il Verona ha modificato le valutazioni tecniche. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

