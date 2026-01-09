Volo diretto Napoli-Premier Manna prova il biglietto con andata Lucca e ritorno Sterling
Il Napoli rafforza i suoi collegamenti con la Premier League, testando nuove opportunità di mercato. Manna ha scelto di verificare la fattibilità di un biglietto con volo diretto Napoli-Premier, includendo un viaggio di andata a Lucca e ritorno Sterling. Un passo strategico per consolidare le relazioni e migliorare le opportunità di scambio tra i due campionati, in un contesto di crescente collaborazione internazionale.
Lucca e non solo. Il Napoli ci riprova a fare affari con la Premier League. Il filo diretto ormai è stato stabilito. Da McTominay a Hojlund, il Manchester United ha reso grande il Napoli di Conte. Sempre sia lodato Ten Hag che adesso ha capito, ha preso coscienza di sé e ha cambiato lavoro: non allena più, sarà il direttore tecnico del Twente. Il Napoli deve ringraziarlo a vita, senza Ten Hag niente McTominay e quindi niente quarto scudetto. Manna e il Napoli ci riprovano. Vorrebbero vendere Lucca al Nottingham Forest e far arrivare all’ombra del Vesuvio Sterling che ormai a 31 anni fa il pensionato e se ne sta a svernare al Chelsea. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
