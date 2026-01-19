renzi risfoglia la sua margherita imbarcando i delusi del pd

Matteo Renzi torna a riunire i sostenitori di Italia Viva, incontrando anche alcuni delusi del Pd. Dopo l’assemblea nazionale a Milano, il leader si è subito concentrato su nuove strategie politiche, segnando un passo importante nel panorama politico italiano. Questo nuovo impegno si inserisce nel quadro di una fase di rinnovamento e confronto, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del movimento e di affrontare le sfide future.

Neanche il tempo di arrivare a Milano, dove ieri si è tenuta la 14esima assemblea nazionale di Italia Viva, che Matteo Renzi parte subito all’attacco. Sui social del partito, infatti, compaiono poche righe caustiche: «Italia Viva ringrazia il ministro Salvini per i soliti ritardi dei treni e comunica che di conseguenza l’assemblea inizierà alle 11.30 anziché alle 11. Con Salvini il ritardo è una certezza!». Il clima, insomma, è quello della battaglia. E, pian piano, la truppa renziana comincia a serrare i ranghi nella sala di Palazzo Castiglioni, addobbato a festa per la Casa Riformista. È lei, in fondo, la grande protagonista di giornata: nata come lista per riunire le forze civiche alle regionali, ora nella testa dell’ex premier può diventare la sigla giusta per rilanciare Iv e il centro del centrosinistra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Matteo Renzi presenta a Milano la nuova Margherita 4.0, un progetto riformista rivolto ai delusi del Pd. Un'iniziativa che mira a rinnovare l’offerta politica, puntando su un approccio più moderno e inclusivo. La proposta si rivolge a coloro che cercano un’alternativa credibile e concreta, con l’obiettivo di contribuire a un dialogo più aperto e costruttivo nel panorama politico italiano.

Renzi afferma che una nuova versione della Margherita è necessaria e non rappresenta un'operazione contro il Pd. Sottolinea l'importanza di coinvolgere figure come Delrio e i sindaci, considerandoli elementi fondamentali per la creazione di questa nuova formazione politica. L'obiettivo è riorganizzare le forze e le idee, rafforzando il dialogo e la collaborazione all’interno del centrosinistra italiano.