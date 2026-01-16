Renzi | Margherita 4.0 va fatta non è operazione contro Pd

Renzi afferma che una nuova versione della Margherita è necessaria e non rappresenta un'operazione contro il Pd. Sottolinea l'importanza di coinvolgere figure come Delrio e i sindaci, considerandoli elementi fondamentali per la creazione di questa nuova formazione politica. L'obiettivo è riorganizzare le forze e le idee, rafforzando il dialogo e la collaborazione all’interno del centrosinistra italiano.

Roma, 16 gen. (askanews) – “Una Margherita 4.0 va fatta, poi che la si faccia con Delrio, con i sindaci, sono tutti rivoli che poi andranno nella Margherita 4.0. Certo qualcuno potrà venire via dal Pd, ma l’operazione non è contro il Pd, è a favore”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi intervistato a Sky Tg24. “Non lo so se ci saranno le primarie o no, non mi attacco a questo feticcio, se ci saranno vanno viste come una grande festa di popolo, se non ci saranno bene”, ha concluso. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Amodeo (Lega): "Va fatta operazione verità sui conti del Comune di Termini Imerese" Leggi anche: Di Marco (Pd): "Ancora misteri sulla velocizzazione della Pescara-Roma, va fatta chiarezza anche sul cantiere" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Renzi: Margherita 4.0 va fatta, non è operazione contro PD - 0 va fatta, poi che la si faccia con Delrio, con i sindaci, sono tutti rivoli che poi andranno nella Margherita 4. msn.com

Matteo Renzi attacca il ministro Piantedosi pensando di cavalcare il tema dell’«insicurezza» ma il titolare del Viminale dimostra numeri alla mano che, con la destra al governo, il contrasto ai reati aumenta. Sono i magistrati che rimettono in circolo i criminali. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.