Renzi | Margherita 4.0 va fatta non è operazione contro Pd

Renzi afferma che una nuova versione della Margherita è necessaria e non rappresenta un'operazione contro il Pd. Sottolinea l'importanza di coinvolgere figure come Delrio e i sindaci, considerandoli elementi fondamentali per la creazione di questa nuova formazione politica. L'obiettivo è riorganizzare le forze e le idee, rafforzando il dialogo e la collaborazione all’interno del centrosinistra italiano.

Roma, 16 gen. (askanews) – "Una Margherita 4.0 va fatta, poi che la si faccia con Delrio, con i sindaci, sono tutti rivoli che poi andranno nella Margherita 4.0. Certo qualcuno potrà venire via dal Pd, ma l'operazione non è contro il Pd, è a favore". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi intervistato a Sky Tg24. "Non lo so se ci saranno le primarie o no, non mi attacco a questo feticcio, se ci saranno vanno viste come una grande festa di popolo, se non ci saranno bene", ha concluso.

