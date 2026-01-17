Renzi lancia la Margherita 4.0 | Insieme con i delusi del Pd

Matteo Renzi presenta a Milano la nuova Margherita 4.0, un progetto riformista rivolto ai delusi del Pd. Un'iniziativa che mira a rinnovare l’offerta politica, puntando su un approccio più moderno e inclusivo. La proposta si rivolge a coloro che cercano un’alternativa credibile e concreta, con l’obiettivo di contribuire a un dialogo più aperto e costruttivo nel panorama politico italiano.

Matteo Renzi lancia da Milano il suo progetto riformista, una nuova Margherita, di ultima generazione cioè 4.0 al cui centro ci saranno i sindaci e "chi non crede più nello stare in questo Pd". L'ex premier parla dal palco dell'assemblea nazionale del partito: in platea il sindaco Giuseppe Sala, il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova, ma anche l'ex eurodeputato Pd Pietro Bartolo, che entra nel partito, e la deputata Dem Marianna Madia. "Se ci perderemo in mille sigle, rivoli, veti, tatticismi, non riusciremo a spuntarla e non sapremo dare all'Italia il futuro che merita" ed è quindi "per vincere questa sfida che ho deciso di aderire al progetto di Casa riformista", spiega il medico di Lampedusa.

