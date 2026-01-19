Landini sottolinea che il referendum in discussione non riguarda il miglioramento dell’efficienza della giustizia. Secondo il leader, il vero problema è rendere il sistema giudiziario più funzionante e accessibile. La questione centrale rimane, quindi, quella di affrontare le criticità del settore per garantire un servizio più efficace per cittadini e istituzioni, distinguendo chiaramente tra le finalità del voto e le reali esigenze di riforma.

(LaPresse) “Questo referendum non c’entra assolutamente nulla col far funzionare meglio la giustizia. E noi siamo qui per dire che il nostro problema non è limitare l’autonomia o l’indipendenza della magistratura, il nostro problema è far funzionare la giustizia che non funziona. Ad esempio, se il governo non prende nessun provvedimento, a giugno 12mila lavoratori precari assunti con il Pnrr e che in questi mesi hanno dato un contributo importante, vengono lasciati a casa. Così come da anni c’è mancanza di posti. Bisognerebbe fare investimenti sia in personale sia in tecnologie, e da questo punto di vista invece siamo al vuoto più totale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Referendum, Landini: "Il nostro problema è far funzionare la giustizia che non funziona"

Napoli, Landini: “Bisogna far funzionate la giustizia che non funziona”

Napoli, Landini sottolinea l’urgenza di rendere efficiente il sistema giudiziario, evidenziando come la giustizia italiana abbia ancora molte criticità da affrontare. In un contesto in cui i bisogni dei cittadini richiedono risposte rapide e concrete, si discute anche di come i referendum possano o meno contribuire a migliorare questa situazione. La questione resta centrale per il funzionamento delle istituzioni e la tutela dei diritti di tutti gli italiani.

Conte, Landini e Schlein lanciano la campagna per il "no" al referendum sulla giustizia

Conte, Landini e Schlein uniscono le forze per promuovere il

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Referendum, Landini: "Il nostro problema è far funzionare la giustizia che non funziona" - (LaPresse) "Questo referendum non c'entra assolutamente nulla col far funzionare meglio la giustizia. stream24.ilsole24ore.com