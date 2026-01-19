Il Referendum rappresenta un momento importante di partecipazione democratica, ma secondo Landini, il governo sembra sottovalutare l’intelligenza dei cittadini italiani. È essenziale che le decisioni pubbliche siano trasparenti e comprensibili, rispettando il ruolo dei cittadini nel processo democratico. Solo attraverso un dialogo aperto e consapevole si possono affrontare le sfide del paese, garantendo un confronto costruttivo e una reale rappresentanza delle esigenze della popolazione.

“Sarebbe bene che questo governo non pensasse che i cittadini italiani sono coglioni e non capiscono quello che sta succedendo. Ci vuole rispetto. Questo referendum non c’entra nulla con il funzionamento della giustizia e con la riforma della giustizia che continuano a non voler fare”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Cgil Maurizio Landini intervenuto a Napoli presso il Palazzo di Giustizia all’iniziativa della FP Cgil “Un’altra idea di giustizia”. Questo articolo Referendum, Landini: "Il Governo pensa che italiani siano dei co.oni" proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Landini commenta il referendum affermando che il disegno politico del governo mira a cambiare la Costituzione, al di là delle questioni legate alla riforma della giustizia. Secondo il leader sindacale, l’intervento in atto rappresenta un progetto più ampio e strategico, che va oltre le semplici modifiche legislative. Questa posizione evidenzia come le decisioni attuali abbiano implicazioni profonde sul quadro costituzionale e sulla direzione politica del paese.

Il referendum in discussione rappresenta un'importante occasione per riflettere sulla tutela dei principi democratici. Landini sottolinea come le recenti proposte del governo mirino a modificare la Costituzione, sollevando preoccupazioni sulla salvaguardia della democrazia. È essenziale analizzare con attenzione le implicazioni di queste riforme per garantire che i valori fondamentali siano preservati e rispettati.

