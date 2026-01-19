Referendum Giustizia perché la data del 22 e 23 marzo può slittare | gli scenari dopo la decisione del Tar

Il Tar del Lazio deciderà il 27 gennaio sul ricorso riguardante la data del referendum sulla Giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo. La pronuncia potrebbe portare a uno slittamento, influenzando il calendario elettorale e le modalità di svolgimento. In questo articolo, analizziamo gli scenari possibili e le implicazioni di una eventuale modifica della data.

Il Tar del Lazio si pronuncerà il prossimo 27 gennaio sul ricorso contro il decreto con cui il governo ha indicato la data del referendum sulla Giustizia, il 22 e 23 marzo. Il ricorso è stato presentato dal comitato per il No guidato da Carlo Guglielmi. Cosa potrebbe succedere quindi? C'è il rischio concreto che la data del voto slitti, come ha spiegato a Fanpage.it il costituzionalista Curreri.🔗 Leggi su Fanpage.it

Giustizia: fissata la data del referendum costituzionale, 22 e 23 marzoIl Consiglio dei ministri ha stabilito che il referendum costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati si terrà il 22 e 23 marzo.

Giustizia, fissata la data del referendum il 22 e 23 marzo 2026: le novità punto per puntoIl Consiglio dei ministri ha stabilito le date del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, che si terrà il 22 e 23 marzo 2026.

