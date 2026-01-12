Giustizia fissata la data del referendum il 22 e 23 marzo 2026 | le novità punto per punto

Il Consiglio dei ministri ha stabilito le date del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, che si terrà il 22 e 23 marzo 2026. In questa occasione, gli italiani saranno chiamati a esprimersi su eventuali modifiche alla struttura e alle modalità di funzionamento del sistema giudiziario. Di seguito, vengono illustrate le principali novità e i punti salienti della riforma approvata.

Il Consiglio dei ministri ha scelto la data: il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. Una consultazione che arriva dopo mesi di scontro politico, tensioni con la magistratura e discussioni interne ai partiti, e che coinciderà con le elezioni suppletive per due seggi della Camera rimasti vacanti dopo le dimissioni del governatore veneto Alberto Stefani e dell'assessore Massimo Bitonci. A confermare il calendario è stato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, lasciando Palazzo Chigi dopo la riunione dell'esecutivo: un passaggio formale che apre ufficialmente la fase della campagna referendaria.

