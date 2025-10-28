Meloni si prepara al referendum sulla giustizia | cosa cambia con la separazione delle carriere

Today.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva al rush finale la riforma della giustizia voluta dal guardasigilli Carlo Nordio e sostenuta in maniera compatta dall'intero governo Meloni. Nelle prossime ore infatti l'aula del Senato punta ad approvare il disegno di legge sulla separazione delle carriere. Si tratta dell'ultimo ok. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

