Spari in strada paura davanti a un locale | 16enne gambizzato a Napoli indagini in corso
Paura in strada a Napoli, in zona Agnano, dove ieri sera sono stati esplosi dei colpi davanti a un locale. Uno degli spari ha raggiunto un sedicenne, rimasto gravemente ferito a una gamba. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Spari in strada a Roma, zona Castelverde Banda blocca un’auto, ruba un Rolex e gambizza un 48enne poco - facebook.com Vai su Facebook
Spari in strada a Molfetta: le immagini virali sui social ift.tt/zs4x5O6 - X Vai su X
Spari in strada, uomo gambizzato davanti casa a Tivoli: trasportato d’urgenza in ospedale - Paura in strada vicino Roma, a Tivoli, nella zona di Villa Adriana, dove nel pomeriggio di ieri, giovedì 23 ottobre 2025, sono stati esplosi degli spari in strada. Da fanpage.it
Paura a Roma, spari in strada: si accostano con l’auto, rubano un Rolex e gambizzano un 48enne - Spari in strada a Roma nel pomeriggi di oggi, venerdì 31 ottobre 2025, poco dopo le ore 17, quando un'automobile si è affiancata a un'altra ... Riporta fanpage.it
Spari tra le strade di Molfetta, tre video choc sui social: paura in città per un giovane armato LE IMMAGINI - Indagini in corso per risalire all’autore dei gesti che hanno scosso la città ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it