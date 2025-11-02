Spari in strada paura davanti a un locale | 16enne gambizzato a Napoli indagini in corso

Fanpage.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura in strada a Napoli, in zona Agnano, dove ieri sera sono stati esplosi dei colpi davanti a un locale. Uno degli spari ha raggiunto un sedicenne, rimasto gravemente ferito a una gamba. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

spari strada paura davantiSpari in strada, uomo gambizzato davanti casa a Tivoli: trasportato d’urgenza in ospedale - Paura in strada vicino Roma, a Tivoli, nella zona di Villa Adriana, dove nel pomeriggio di ieri, giovedì 23 ottobre 2025, sono stati esplosi degli spari in strada. Da fanpage.it

Paura a Roma, spari in strada: si accostano con l’auto, rubano un Rolex e gambizzano un 48enne - Spari in strada a Roma nel pomeriggi di oggi, venerdì 31 ottobre 2025, poco dopo le ore 17, quando un'automobile si è affiancata a un'altra ... Riporta fanpage.it

spari strada paura davantiSpari tra le strade di Molfetta, tre video choc sui social: paura in città per un giovane armato LE IMMAGINI - Indagini in corso per risalire all’autore dei gesti che hanno scosso la città ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Spari Strada Paura Davanti