Terremoto tra Ravenna e Forlì di magnitudo 4.5 | Un boato gente in strada per la paura

Nella regione Romagna, tra Ravenna e Forlì, si è verificato un terremoto di magnitudo 4.5, accompagnato da una breve replica. La scossa è stata chiaramente percepita dalla popolazione, provocando timore e l’uscita delle persone dalle abitazioni. Si tratta di un evento sismico che ha causato preoccupazione tra i residenti, richiedendo attenzione e monitoraggio da parte delle autorità locali.

Una scossa di terremoto, seguita da una breve replica, è stata distintamente avvertita in Romagna. La gente è scesa in strada, spaventata. Al momento non si segnalano danni. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

