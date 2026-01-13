Terremoto tra Ravenna e Forlì di magnitudo 4.5 | Un boato gente in strada per la paura

Nella regione Romagna, tra Ravenna e Forlì, si è verificato un terremoto di magnitudo 4.5, accompagnato da una breve replica. La scossa è stata chiaramente percepita dalla popolazione, provocando timore e l’uscita delle persone dalle abitazioni. Si tratta di un evento sismico che ha causato preoccupazione tra i residenti, richiedendo attenzione e monitoraggio da parte delle autorità locali.

La terra trema. Ravenna, scosse di terremoto avvertite in città. INGV: epicentro localizzato nella provincia di Forlì-Cesena - Due scossa di terremoto di intensità significativa sono stata avvertita distintamente a Ravenna poco prima delle 9. ravennanotizie.it

2 Forte scosse di terremoto di magnitudo tra 3.7 e 4.2, provincia di Ravenna e 4 e 4.5 Forli Cesena - Due scosse di terremoto sono state avvertite distintamente dalla popolazione romagnola nella mattinata di oggi. ravennawebtv.it

