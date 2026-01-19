rasature glowy volumi scolpiti ciuffi ribelli e chiome spettinate nei front row

Durante Milano Moda Uomo di gennaio 2026, i look dei partecipanti nel front row si distinguono per rasature glowy, volumi scolpiti e ciuffi ribelli. Capelli spettinati e stili curati con precisione creano un’immagine di eleganza sobria e contemporanea. Questi dettagli riflettono un’attenzione meticolosa all’estetica, confermando come la cura dei capelli sia parte integrante dell’outfit e dell’immagine complessiva degli ospiti.

N ei front row di Milano Moda Uomo Gennaio 2026 i capelli degli ospiti in front row non passano inosservati. Le star trasformano l’hair look in un elemento di stile minimalista ma glam. Dalla testa rasata e dalla pelle levigata quasi glowy di Stefano Accorsi, ai volumi scolpiti di Liam Hemsworth, fino ai ciuffi ribelli di Nicholas Hoult e alla chioma spettinata di Lennon Gallagher, queste icone contemporanee dettano i trend che influenzeranno i prossimi mesi di moda e beauty. non solo maschile. Stefano Accorsi a 54 anni ha un fisico da ventenne: ecco come si allena ogni giorno X Le tendenze capelli nei front row di Milano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

