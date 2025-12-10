Formula 1 | chi sono le it girl che hanno trasformato il paddock del Gran Premio in un front row

Nel mondo della Formula 1, alcune it girl hanno rivoluzionato il paddock, attirando l'attenzione con il loro stile e charme. Tra Alexandra Saint Mleux, Margarida Corceiro e Kelly Piquet, queste figure sono diventate vere protagoniste, trasformando il Gran Premio in un nuovo front row di glamour e tendenza.

Tra un pit stop e un sorpasso, sono loro a catalizzare gli sguardi: Alexandra Saint Mleux, Margarida Corceiro, Kelly Piquet e le altre primedonne che hanno fatto della F1 un nuovo front row su cui puntare gli occhi. E in cui andare a caccia di tendenze moda. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

