Jasmine Paolini eliminata ma l’ultima partita delle WTA Finals può valere una posizione nel ranking
Jasmine Paolini è stata aritmeticamente eliminata alle WTA Finals 2025 di tennis: l’italiana non potrà più qualificarsi alle semifinali e diventa così ininfluente ai fini del torneo dell’azzurra il match che giovedì prossimo la vedrà opposta alla statunitense Jessica Pegula. Il match, però, metterà comunque in palio 200 punti per il ranking WTA per la vincitrice, quindi Jasmine Paolini potrebbe comunque portarsi da quota 4325 a 4525, e potrebbe anche scavalcare la statunitense Madison Keys, a patto che questa domani perda contro la kazaka Elena Rybakina. L’azzurra, dunque, potrà chiudere l’anno da numero 8 o da numero 7 del mondo: Paolini, dopo essere giunta a Riad, sede delle Finals, da numero 8 della Race, che dopo il torneo di Tokyo corrisponde al ranking, potrebbe comunque scalare una posizione nella classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Seconda sconfitta per Jasmine Paolini alle WTA Finals nel singolare. La toscana non riesce a imporsi sull'americana Coco Gauff e raccoglie così la seconda sconfitta in altrettante partite, dopo aver capitolato contro la numero uno del mondo, Aryna Sabalenka - facebook.com Vai su Facebook
Tennis, prima sconfitta per Sara Errani e Jasmine Paolini alle WTA Finals di doppio in corso a Riad. Le azzurre hanno ceduto per 6-3, 6-4,contro la taipanese Su-Wei Hisieh e la lettone Jelena Ostapenko. #ANSA - X Vai su X
Jasmine Paolini eliminata alle WTA Finals: Coco Gauff si impone contro un’azzurra non al meglio - Jasmine Paolini è eliminata dalle WTA Finals in singolare; non conterà, nei fatti, il match di giovedì con Jessica Pegula. Secondo oasport.it
Paolini eliminata alle WTA Finals: ko anche contro la Gauff - non può nulla contro la tennista statunitense ... Come scrive tuttosport.com
Tennis, Paolini eliminata alle Wta Finals: Gauff vince 6-3, 6-2 - (askanews) – Jasmine Paolini perde anche con Gauff e viene eliminata al round robin delle Wta Finals. Secondo askanews.it