Jasmine Paolini eliminata ma l’ultima partita delle WTA Finals può valere una posizione nel ranking

Jasmine Paolini è stata aritmeticamente eliminata alle WTA Finals 2025 di tennis: l’italiana non potrà più qualificarsi alle semifinali e diventa così ininfluente ai fini del torneo dell’azzurra il match che giovedì prossimo la vedrà opposta alla statunitense Jessica Pegula. Il match, però, metterà comunque in palio 200 punti per il ranking WTA per la vincitrice, quindi Jasmine Paolini potrebbe comunque portarsi da quota 4325 a 4525, e potrebbe anche scavalcare la statunitense Madison Keys, a patto che questa domani perda contro la kazaka Elena Rybakina. L’azzurra, dunque, potrà chiudere l’anno da numero 8 o da numero 7 del mondo: Paolini, dopo essere giunta a Riad, sede delle Finals, da numero 8 della Race, che dopo il torneo di Tokyo corrisponde al ranking, potrebbe comunque scalare una posizione nella classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

