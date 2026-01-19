Raffica di controlli nelle aree calde della movida il prefetto proroga le zone rosse | Risultati positivi

Il prefetto di Palermo ha annunciato la proroga delle aree 'a vigilanza rafforzata' nelle zone più frequentate della movida fino al 18 aprile. Questa decisione, motivata dai risultati positivi ottenuti finora, mira a garantire maggiore sicurezza e ordine pubblico nelle aree considerate a rischio. La misura resta in vigore fino alla nuova data, con controlli intensificati per prevenire eventuali problematiche e tutelare cittadini e visitatori.

A Savona raffica di controlli sui park a pagamento: 100 multe al giorno, evasione al 40% - LINK https://tinyurl.com/37spr2mj #multe #savona #parcheggi - facebook.com facebook

Non si è salvato neanche il Piper, chiuso il mitico locale di Roma: la raffica di controlli dopo Crans-Montana e i guai con l'affollamento x.com

