Raffica di controlli nelle aree calde della movida il prefetto proroga le zone rosse | Risultati positivi

Il prefetto di Palermo ha annunciato la proroga delle aree 'a vigilanza rafforzata' nelle zone più frequentate della movida fino al 18 aprile. Questa decisione, motivata dai risultati positivi ottenuti finora, mira a garantire maggiore sicurezza e ordine pubblico nelle aree considerate a rischio. La misura resta in vigore fino alla nuova data, con controlli intensificati per prevenire eventuali problematiche e tutelare cittadini e visitatori.
Prorogate a Palermo fino al prossimo 18 aprile le aree 'a vigilanza rafforzata', le cosiddette 'zone rosse'. Lo ha deciso il prefetto Massimo Mariani dopo "un'attenta disamina dei positivi risultati conseguiti". La proroga mira a mantenere elevati i livelli di prevenzione e contrasto dei fenomeni.🔗 Leggi su Palermotoday.it
