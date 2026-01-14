Il Prefetto proroga di altri tre mesi le zone rosse e rinnova il Patto per Modena Sicura
Il Prefetto di Modena ha deciso di prorogare di altri tre mesi le
La stretta sulla sicurezza a Modena non si ferma, anzi raddoppia. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito questa mattina in Prefettura, ha deciso all'unanimità di prorogare le "zone rosse" per altri tre mesi, a partire dal prossimo 5 febbraio.Al tavolo, presieduto.
«Rianimazione, pochi infermieri all'ospedale dell'Angelo», sindacati autonomi dal prefetto.
Il Prefetto di Torino ha confermato la proroga dell’ordinanza: comune.chivasso.to.it/it/news/prorog… x.com
L’ordinanza del prefetto Forlenza proroga le misure straordinarie di sicurezza già in vigore fino al 19 febbraio 2026. Ecco le vie interessate, intanto si riaccende il dibattito politico. Il sindaco Giordani: «Non serve» facebook
