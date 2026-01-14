Il Prefetto proroga di altri tre mesi le zone rosse e rinnova il Patto per Modena Sicura

La stretta sulla sicurezza a Modena non si ferma, anzi raddoppia. Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito questa mattina in Prefettura, ha deciso all'unanimità di prorogare le "zone rosse" per altri tre mesi, a partire dal prossimo 5 febbraio.Al tavolo, presieduto. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

