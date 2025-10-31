Reati nelle zone rosse | cosa mostrano i risultati dei controlli a tappeto

Bolognatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze di polizia hanno intensificato i controlli nelle cosiddette zone rosse di Bologna dal 15 settembre, a seguito della proroga dell’ordinanza prefettizia. Gli accertamenti si sono concentrati su intorno a Piazza XX Settembre, Parco della Montagnola, la scalinata del Pincio, via Galliera. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

reati zone rosse cosaNatale sicuro a Udine, scattano le zone rosse fino al 10 gennaio: cosa comportano - A Udine scattano le zone rosse fino al 10 gennaio: divieti di stazionamento per soggetti segnalati alle autorità. nordest24.it scrive

Zone rosse e sicurezza, cosa sono, cosa cambia e come saranno applicate - Limiti e caratteristiche spiegati da un esperto di diritto amministrativo ... Da blogsicilia.it

reati zone rosse cosaLa sicurezza a Palermo. Le zone rosse non bastano. "Una città che implode" - La violenza che esplode per le strade — nelle periferie come nel centro storico — è solo il sintomo di una città che implode. Riporta tp24.it

Cerca Video su questo argomento: Reati Zone Rosse Cosa