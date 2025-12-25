Raccolta rifiuti a Milano durante le feste natalizie | i giorni senza servizio

A Milano, giovedì 25 dicembre e il primo gennaio i servizi di raccolta differenziata saranno sospesi. Viene fatta eccezione per la raccolta dell’umido delle grandi utenze, che sarà garantita in orario notturno dove previsto. Lo fa sapere Amsa, l’azienda milanese servizi ambientali.Il 26 dicembre. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Raccolta rifiuti a Milano durante le feste natalizie: i giorni senza servizio Leggi anche: Raccolta dei rifiuti: come cambia il servizio Alia durante le feste Leggi anche: Raccolta rifiuti durante le feste di Natale: in quali giorni non verrà effettuata Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Milano, raccolta rifiuti: tutte le variazioni Amsa durante le festività natalizie 2025; Raccolta rifiuti, prorogato il servizio a Nord Milano Ambiente; Raccolta rifiuti durante le feste a Brescia, come cambia il calendario della raccolta; Passaggio della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026 a Rivoli. Milano, raccolta rifiuti: tutte le variazioni Amsa durante le festività natalizie 2025 - Sospensioni, anticipi e recuperi dei servizi di raccolta nei giorni di Natale, Capodanno ed Epifania: il calendario aggiornato per Milano e per i Comuni dell’area metropolitana serviti da Amsa, con in ... ecodallecitta.it Raccolta rifiuti durante le feste a Brescia, come cambia il calendario: servizio sospeso a Natale e ultimo dell'anno - Servizi sospesi solo il 25 ed il 31 dicembre quindi niente porta a porta nei quartieri interessati mentre tutto regolare il 26 dicembre, 1 e 6 gennaio ... brescia.corriere.it

Rifiuti e pulizia durante i giorni festivi: la raccolta porta a porta si svolge regolarmente a eccezione dell'organico - Nei giorni festivi sarà svolta regolarmente, secondo il calendario settimanale, la raccolta differenziata porta a porta di carta e cartone, plastica e lattine, vetro e secco residuo indifferenziato ... ilpescara.it

RACCOLTA RIFIUTI DURANTE LE FESTIVITÀ Si informa la cittadinanza che, durante le festività natalizie, il servizio di raccolta rifiuti seguirà il seguente calendario: Giovedì 25 dicembre Indifferenziato Venerdì 26 dicembre Nessuna racco - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.