Centro raccolta rifiuti pericolosi e speciali | denunciato il gestore

Gubbio, 3 novembre 2025 – Denunciato dai carabinieri del Noe un 58enne, legale rappresentante di un’attività di raccolta di rifiuti dell’eugubino. L’attività economica, condotta con Autorizzazione Unica Ambientale comunale e determinazione dirigenziale regionale, consentiva all’azienda la gestione di un centro di raccolta, con la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli fuori uso e il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi. L’attività ispettiva condotta dai militari ha posto in luce numerose violazioni di natura penale, relative alla gestione non corretta dei rifiuti. Infatti è stato riscontrato che il gestore dell’impianto, effettuava arbitrariamente in carenza di autorizzazione, l’attività di raccolta di contenitori non bonificati dai gas, classificati come rifiuti speciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

